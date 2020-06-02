Цену на транзит газа из РФ с 2021 года повысила Польша

Власти Польши повысили цену на 16,5% за транзит российского газа через свой трубопровод с 2021 года. Эти изменения вступят в силу с 1 января и будут действовать до 31 декабря следующего года.

Об этом сообщает Управление по регулированию энергетики (URE) Польши.

Так, новый тариф касается участка трубопровода Ямал - Европа, являющегося совместной компанией "Газпрома" и польского концерна PGNiG.

"Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5%по отношению к действующему тарифу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для оператора польской системы газопроводов Gaz-System повышение цены на вход в ГТС составит 10-13% в зависимости от вида топлива.

Напомним, ранее Польша выиграла суд у РФ, потребовав снизить цену газа, а "Газпром" подал апелляцию.

Кроме этого, в мае Gaz-System получил все разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Власти надеются, что это позволит ослабить зависимость от российского газа.

Ожидается, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу, а потом в Латвию, Литву и Эстонию.