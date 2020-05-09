О планах разорвать отношения с ВОЗ заявила еще одна страна

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о планах своей стран покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что последует приимеру США.

Об этом пишет Reuters.

Президент заявил, что Бразилия рассматривает такой шаг.

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем это рассматриваем", - сказал он.

Как отметил президент, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - добавил Болсонару.