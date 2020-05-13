«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует отменить антиконституционную «амнистию участников Майдана»

Народные депутаты от нашей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и несколько представителей других политических сил обратились в Конституционный Суд Украины с представлением относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 года № 743-VII.

21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, которым освободила от уголовной ответственности по 79 статьям Уголовного кодекса Украины участников событий, связанных с акциями протеста. Более того, запрещено не только их уголовное преследование, но и сбор и обработка данных, касающихся этих преступлений. Уголовная ответственность за эти преступления предусмотрена в том числе такими статьями, как «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Диверсия», «Террористический акт», «Захват заложников», «Разбой», «Бандитизм», «Кража», «Грабеж», а также еще 70 статьями Уголовного кодекса Украины.

Именно это решение стало основным фактором для того, чтобы расследование событий на Майдане до сих пор не было доведено до конца. Принятие закона «О недопущении преследования и наказания лиц…» нарушает принцип равенства граждан Украины перед законом и принцип неотвратимости наказания и фактически ставит закон от 21 февраля 2014 года выше любого кодекса.

Этот закон противоречит Конституции Украины, а именно статьям 6, 8, 19, 85, 89, 93, 94, 112, 124 и 126.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) представила отчет, где даны рекомендации по расследованию «дел Майдана», в которых, в частности, указано, что закон «об амнистии участников евромайдана» мешает расследованию убийств правоохранителей во время массовых протестов в Киеве в ноябре 2013-го – феврале 2014 года и должен быть отменен.

Тот вред, который такое решение нанесло правовой системе Украины, сложно переоценить. Последствия поощрения безнаказанности за уголовные правонарушения мы можем наблюдать ежедневно в криминальной хронике: насилие, похищения, рейдерские захваты, перестрелки, убийства, нападения по политическим мотивам.

Только отмена этого антиконституционного закона позволит правоохранительным органам провести объективное расследование, что станет ключевым шагом к установлению справедливости и реализации закрепленного в статье 1 Конституции определения: «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство».

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»