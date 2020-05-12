Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду - Шмыгаль

В Украине количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За минувшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что за неделю было зарегистрировано почти тысяча новых предприятий.

Премьер напомнил, что Кабинет министров обновил программу кредитования "5-7-9%", сняв административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%.

Он также добавил, что правительство подало в Верховную раду законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

Всего на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд гривен.