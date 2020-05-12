Малюська оценил действия Кабмина во время карантина

Кабинет министров Украины прошел по самому краю полномочия, когда вводил карантин из-за распространения коронавируса. Однако решения были сбалансированы, потому что правительство применяло те же подходы, которые применялись в большинстве стран Западной Европы.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью "Радио Свобода".

Так он прокомментировал обращение Верховного Суда Украины в Конституционный Суд относительно конституционности карантинных мероприятий.

"Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд... Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было во время принятия любых постановлений Кабмина, которые касались карантина", - сказал Малюська.

По словам министра, правительство выбрало рисковую тактику на грани законности.

"Можно точно сказать, что мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - отметил он.

Малюська считает, что решение Кабмина были сбалансированы, а целью правительства была защиту людей, их жизни и здоровья. По его словам, сбалансированность таких мер, оценивает, например, Европейский суд по правам человека.

"Там действительно оценивается, насколько сбалансированным был подход регулятора, что права ограничили, но было ли это сопоставимо тем опасностям, ради избежания или уменьшения которых были такие ограничения прав человека. По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно", - сказал он.

"Давайте посмотрим на суть акта. Даже, если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции, цель была защитить людей, их жизни и здоровье. И это по большому счету удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже", - добавил Малюська отметил, что допускает любое решение суда.

В то же время министр не видит "особенно сложных последствий", с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения вреда в результате оценки действий Кабмина во время карантина.

"У нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - сказал он.

Напомним, карантин в Украине через коронавирус действует с 12 марта. С 11 мая в Украине началось его смягчение. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин, когда местные органы власти получили право ослаблять карантинные мероприятия в случае улучшения эпидемической ситуации.