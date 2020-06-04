 

10 тысяч военных в Вашингтоне хотел разместить Трамп

Политика Сегодня, 17:5110
10 тысяч военных в Вашингтоне хотел разместить Трамп

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы 10 тысяч военнослужащих были дислоцированы в районе Вашингтона. С помощью военных планировалось остановить гражданские беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.

 

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. 

Издание отмечает, что на встрече с главой США министр обороны Марк Эспер, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр выступили против такого размещения.

Источник также отметил, что встреча была "спорной".

Отметим, изначально на фоне протестов в США в район Вашингтона стянули около 1,6 тысячи военных, которые находились в повышенной боевой готовности. В настоящее время в Вашингтоне находятся около 4 тысяч нацгвардейцев.

Однако позже командующий Нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер заявил, что бойцов Национальной гвардии США могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня.

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Теги: news, Новости, Украина, Трамп, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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