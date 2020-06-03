 

Народного депутата от "Слуги народа" избили в Житомирской области

Политика Сегодня, 18:1539
Народного депутата от "Слуги народа" избили в Житомирской области

В Житомирской области избили народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Инцидент произошел вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны.

 

Эту информацию РБК-Украина подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. 

По ее словам, случилась словесная перепалка в очереди, которая переросла в драку.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала Кравчук.

Она добавила, что это мог быть бытовой конфликт, а сам Заславский не знаком с нападавшим.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

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