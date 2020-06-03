Программу помощи МВФ сегодня одобрит Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня, намерен одобрить программу с Украиной Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

Ожидается, что первый транш по новой программе будет перечислен сразу же после одобрения программы. Сумма в 1,9 млрд долларов поступит в государственный бюджет Украины для покрытия дефицита, увеличившегося в условиях карантина и падения экономики.

Второй транш по программе Украина получит до конца года, если будет придерживаться взятых на себя обязательств. Всего в 2020 году планируется два транша на общую сумму 3,5 млрд долларов. Третий транш поступит в 2021 году.

Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому.

При этом МВФ отказался от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by. Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.

Спикер МВФ Джерри Райс 4 июня заявил, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании 9 июня.

Как заявил Райс, меморандум с Украины с МВФ будет обнародован на сайте фонда сразу же после одобрения программы. Меморандум с МВФ подписывается президентом Украины, премьер-министром и главой Национального банка.