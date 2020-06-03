В Раду закон о народовластии подал Зеленский

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Документ был зарегистрирован в парламенте 9 июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

На данный момент его текст отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Так, в ноябре 2019 года глава государства анонсировал, что в ближайшее время Рада примет закон о референдуме. Этот документ должен четко установить виды и механизмы референдума. По словам Зеленского, он "наконец-то даст украинцам возможность решать судьбу того или иного важного для них вопроса".

Отметим, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял, что один из проектов из пакета народовластия будет предусматривать возможность отменять законы на референдуме и выносить на обсуждение вопрос об отставке того или иного украинского чиновника.

На выходных Стефанчук разъяснял, что законопроект о народовластии - это комплекс проектов, в который входят несколько вещей, в частности, восстановление закона о всеукраинском референдуме.

Подчеркнем, в своей предвыборной программе Зеленский подчеркивал, что первым его законопроектом будет закон "О народовластии". "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии", - писал он.

Президент также хотел, чтобы граждане приобщались к одобрению важных государственных решений через интернет, в частности, путем голосования в сети на выборах и референдумах.