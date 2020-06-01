Стали известны детали первых переговоров в ТКГ с переселенцами

На переговорах политической подгруппы по Донбассу в новом формате представитель России не выражал протеста против участия переселенцев. В то же время представители боевиков пытались провоцировать украинскую сторону.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, который стал представителем оккупированных районов в украинской делегации.

По словам Казанского, сегодняшняя видеоконференция началась с опозданием из-за российской стороны.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", - отметил он.

Он также рассказал, что российский представитель Алексей Дмитриевский не высказывал протест против появления переселенцев в украинской делегации. Казанский добавил, что более конкретные результаты могут появиться после завтрашнего основного заседания Контактной группы.