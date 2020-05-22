На предоставление Украине кредита МВФ отреагировал Зеленский

Утвержденная Международным валютным фондом (МВФ) новая программа Stand-By для Украины позволит преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн долларов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - отметил он.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение "Приватбанка" бывшим владельцам.

При этом МВФ отказался от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by. Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.