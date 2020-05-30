Мы сегодня находимся на сложном этапе экономического кризиса - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период длится, непростые времена, возможно, еще впереди", - заявил он.

Впрочем, Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

"Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест... Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться", - добавил он.