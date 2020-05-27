Меморандум с "зелеными" инвесторами подписал Кабмин

В среду, 10 июня, Кабинет министров Украины подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. Документ позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что производители "зеленой" энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

"В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%", - говорится в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики был подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Ольгой Буславець, ответственными лицами Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Также соглашение предусматривает, что правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Кроме того, документ усиливает ответственность производителей "зеленой" энергии по несбалансированному производству электроэнергии.