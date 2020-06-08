 

Украина призвала Иран немедленно передать "черные ящики"

Политика Сегодня, 06:0038
Украина призвала Иран немедленно передать "черные ящики"

Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране. Также украинская сторона призвала Тегеран выполнить свои обещания.

 

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. 

"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО - важные правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого ", - написал посол.

Он также добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.

"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости ", - добавил Шевченко.

Напомним, в январе вблизи иранской столицы Тегерана разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту самолета находились 176 пассажиров и девять членов экипажа. Предварительно, самолет был поражен двумя ракетами, которые выпустили иранские военные.

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Теги: news, новости, Украина, МАУ, Катастрофа, Иран, 7dniv, 7dnivinfo  
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