Избирать меру пресечения экс-главе Львовской ОГА отказался Суд

Галицкий суд Львова вечером 10 июня отказал прокуратуре в избрании меры пресечения бывшему председателю Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому. Для него просили применить личное обязательство.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что 15 июня будет опубликован текст судебного решения.

По версии прокуратуры, своим распоряжением от 7 августа 2019 года Маркиян Мальский обязал продать земельный участок с озером и прибрежной полосой, что нанесло значительный ущерб государству.

9 июня экс-главе администрации области сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что Мальский подписал распоряжение, которым передал в собственность ООО "Узлісся", владельцем которого является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий, земельный участок площадью более 15 га, расположенную на территории Бобрского городского совета Перемышлянского района Львовской области. Речь идет об участке за селом Стрелки для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. В этом месте расположен гостинично-оздоровительный центр "Эдем резорт". А на этом участке есть проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса.

Однако в распоряжении экс-глава ОГА обязывает продать земельный участок ООО "Узлісся", а не передать в собственность, а Перемишлянскую райадминистрацию обязывает заключить сделку купли-продажи.

Сам Мальский считает преждевременным и безосновательным подозрение областной прокуратуры. Он отметил, что, фактически, процедура оформления собственности этого конкретного участка арендатором началась еще в 2018 году.

Впоследствии после объявления подозрения Мальскому на официальной странице "Эдем резорт" в Facebook было обнародовано заявление, в котором говорится, что предприятие после покупки земельного участка провело инвентаризацию и выявило ошибку, что была допущена служащими Государственного водного агентства. В результате, с целью соблюдения законодательно установленных норм и недопущения никаких нарушений со стороны предприятия, мы приняли решение исправить указанную ошибку. Земельный участок под водным зеркалом и водное зеркало вернется в собственность государства, а Ооо "Узлісся" возвращается к договорным отношениям".

Как известно, Мальский был главой области с 6 июля 2019 года до 24 декабря 2019 года.