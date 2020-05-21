"Не совать нос" в межкорейские дела в КНДР призвали США

Северная Корея в четверг заявила, что Соединенные Штаты Америки (США) не имеют права комментировать межкорейские дела. В КНДР отмечают, что в интересах Вашингтона молчать, если они хотят успешных президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление было сделано после того, как Государственный департамент США заявил, что разочарован Северной Кореей за приостановку линии связи с Южной Кореей во вторник.

"Если США сунут нос в чужие дела с небрежными замечаниями, в то время, когда их политическая ситуация находится в наихудшем замешательстве, они могут столкнуться с неприятными вещами, с которыми трудно иметь дело", - сказал северокорейский дипломат Квон Чон Ган.

Он добавил, что вмешательство США в межкорейские дела повлияет на проведение выборов.

"Это (невмешательство, - ред.) не только отвечало бы интересам Соединенных Штатов, но и способствовало бы успешным предстоящим президентским выборам", - сказал Квон.

В то же время, научный сотрудник Института политических исследований Асана в Сеуле Джеймс Ким отметил, что неясно, что будет делать Северная Корея, чтобы сорвать выборы или вызвать проблемы для кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа.