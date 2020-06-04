ЦИК принял решение кто зайдет в Раду вместо Ткаченко

Место депутата Верховной рады от "Слуги народа" Александра Ткаченко в парламенте займет экс-судья и юрист из Днепра Денис Маслов. Такое решение сегодня утвердила Центральная избирательная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В частности, ЦИК признал Маслова избранным народным депутатом. Он включен в избирательный список партии СН под №138.

Так, Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Ткаченко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.



"Поэтому комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директора ООО "Авин Трейд", проживающего в Днепре, члена политической партии "Слуга народа", - указано в сообщении.