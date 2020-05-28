 

США выделят Украине 250 млн долларов

Политика Сегодня, 20:3715
США выделят Украине 250 млн долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 250 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

 

Об этом сообщается на сайте Пентагона

Указанный пакет военной помощи сегодня утвердил Конгресс США. Деньги выделят в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI).

"Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Пентагон называет Украину "важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Половина этих средств - 125 млн долларов - включают в себя оборудование для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, а также для улучшения системы наблюдения за воздушным пространством.

Также в сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудование. Часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

"Эти инициативы дополняются усилением поддержки в сфере безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В украинском Министерстве обороны поблагодарили американских партнеров за помощь в укреплении обороноспособности Украины.

"Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижение максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остается одним из главных приоритетов правительства Украины", - говорится в сообщении Минобороны.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, США, 7dnivinfo, 7dniv  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Два военных катера с 30-миллиметровыми пушками - Пентагон передаст Украине
Два военных катера с 30-миллиметровыми пушками - Пентагон передаст Украине
28-мая-2020, 13:58
125 млн долларов военной помощи США готовы предоставить Украине
125 млн долларов военной помощи США готовы предоставить Украине
28-мая-2020, 10:13
Годовую национальную программу Украина-НАТО утвердил Зеленский
Годовую национальную программу Украина-НАТО утвердил Зеленский
27-мая-2020, 05:00
Соглашение на 135 млн долларов подписали Украина и Всемирный банк
Соглашение на 135 млн долларов подписали Украина и Всемирный банк
15-мая-2020, 18:06
Помощь в области безопасности на 25 млн долларов США передали Украине
Помощь в области безопасности на 25 млн долларов США передали Украине
15-мая-2020, 14:26

Последние новости

20:39
События
В Раде назвали дату открытия кинотеатров в Украине
20:37
Политика
США выделят Украине 250 млн долларов
19:22
События
Еврокомиссия обнародовала рекомендации для поездок граждан третьих стран в том числе и для Украины
18:22
Политика
ЦИК принял решение кто зайдет в Раду вместо Ткаченко
17:19
Политика
Кабмин ожидает рост экономики с третьего квартала
16:44
Политика
Условие своей отставки назвал Шмыгаль
14:47
Политика
Ниже 40% упал рейтинг Зеленского
14:44
Политика
Поддержка партии "Слуги народа" упала ниже 30%
14:42
События
Уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина в Украине
12:13
Политика
Условия отставки Авакова назвал Зеленский
12:08
События
Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
11:43
Политика
О Кабмине Гончарука отозвался Зеленский: реформы делали для "лайков"
11:38
События
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК
10:12
Политика
Впервые в истории Генассамблею ООН проведут в онлайн-режиме
10:10
Политика
В Гренландии после того, как Трамп хотел купить остров США открыли консульство
10:04
Политика
"Не совать нос" в межкорейские дела в КНДР призвали США
10:02
Политика
Воздушное пространство Эстонии нарушил Российский самолет
10:00
Политика
Избирать меру пресечения экс-главе Львовской ОГА отказался Суд
09:57
События
Подорвал себя гранатой мужчина в Харьковской области
09:51
Экономика
Официальный курс доллара на 11 июня снизил НБУ

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам197503
Стали известны детали первых переговоров в ТКГ с переселенцами2298
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)1643
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.06 (состоянием на 09:00)1608
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)1358
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!1262
Еще один поезд дальнего следования УЗ запустит из Киева492

Досуг

Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Инфракрасные (ИК) термометры — это сравнительно новое и дорогостоящее изобретение. Многие люди по привычке еще пользуются ртутными и электронными приборами, но бесконтактные градусники имеют несколько неоспоримых преимуществ перед устаревшими моделями
Сегодня, 18:2448
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Одним из самых необычных смартфонов от лидера мобильного рынка Samsung является Galaxy Z Flip. Этот аппарат стал неожиданностью для многих ценителей бренда, ведь после неудачного старта Fold пользователи думали, что корпорация закрыла разработку гибких смартфонов. Но, как оказалось, этот отдел не
Сегодня, 15:3859
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Стиральные машины относятся к технике для дома, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Однако, немногие догадываются, но стиральные машины требуют обслуживания.
Сегодня, 14:3871
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Криптовалютный кошелек – это программа с двумя ключами – приватным и публичным. Первый - секретный, поэтому известен только держателю, второй ключ является открытым и доступен всем. На специлизированных ресурсах вы можете узнать о всех существующих критокошельках и выбрать
Вчера, 23:5392
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Как бы аккуратно мы ни старались носить обувь, подошва все равно может испортиться. Замена в мастерской бывает дорогостоящей, так почему бы не попробовать провести самостоятельный ремонт?
Вчера, 19:51112
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Хотите начать собственный бизнес, но не располагаете нужным для этого капиталом? Не беда! Система Smartlead отзывы о которой подтверждают ее эффективность, научит, как создать собственное дело без финансовых вложений.
9-июн-2020, 14:49278

События

В Раде назвали дату открытия кинотеатров в Украине
В Раде назвали дату открытия кинотеатров в Украине
В парламенте объяснили, почему кинотеатры не смогли открыться 10 июня
Сегодня, 20:3931
Еврокомиссия обнародовала рекомендации для поездок граждан третьих стран в том числе и для Украины
Еврокомиссия обнародовала рекомендации для поездок граждан третьих стран в том числе и для Украины
ЕС назвал условия открытия границ, в том числе для украинцев
Сегодня, 19:2263
Уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина в Украине
Уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина в Украине
За сутки ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях
Сегодня, 14:4279
Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Минздрав предлагает "проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни"
Сегодня, 12:0885
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК
Украинские наемники могут пойти в полулегальное поле
Сегодня, 11:3864
Подорвал себя гранатой мужчина в Харьковской области
Подорвал себя гранатой мужчина в Харьковской области
Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения
Сегодня, 09:5786
7 Днів