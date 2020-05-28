США выделят Украине 250 млн долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 250 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Указанный пакет военной помощи сегодня утвердил Конгресс США. Деньги выделят в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI).

"Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Пентагон называет Украину "важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Половина этих средств - 125 млн долларов - включают в себя оборудование для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, а также для улучшения системы наблюдения за воздушным пространством.

Также в сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудование. Часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

"Эти инициативы дополняются усилением поддержки в сфере безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В украинском Министерстве обороны поблагодарили американских партнеров за помощь в укреплении обороноспособности Украины.

"Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижение максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остается одним из главных приоритетов правительства Украины", - говорится в сообщении Минобороны.