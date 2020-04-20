Правоохранительным органом хотят сделать Госэкоинспекцию

Государственную экологическую инспекцию планируют сделать правоохранительным органом. Это поможет решить проблему с недопуском инспекторов на предприятия, которые необходимо проверить.

Об этом заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По словам Малеваного, сейчас не хватает лишь юридического закрепления в положении об инспекции статуса правоохранительного органа. Он надеется, что в ближайшее время Кабинет министров примет соответствующее решение.

В случае преобразования Госэкоинспекции в правоохранительный орган, за недопуск инспектора нарушителям придется заплатить штраф, или же отбыть исправительные работы. В худшем случае нарушителям будет грозить арест до 6 месяцев.

"Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество - их или их близких", - добавил Малеваный.