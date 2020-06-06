Вносить изменения в закон об образовании Украина больше не будет

В закон "Об образовании" больше не будут вноситься дополнительные изменения по требованию Венгрии для разрешения конфликта относительно языка обучения на Закарпатье. В Министерстве иностранных дел этот вопрос назвали "красной линией".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, в 2017-м году между Украиной и Венгрией возник конфликт после принятия закона "Об образовании", который требует организовать обучение на украинском языке во всех школах на территории государства. Преподавание на языке коренных народов допускается в младших классах с постепенным вытеснением его из пятого класса и до завершения обучения.

"Я абсолютно убежден, что в наших силах урегулировать эту проблему... Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендаций Венецианской комиссии, высказанные к закону об образовании. Мы эти рекомендации выполнили", - подчеркнул Кулеба.

Министр привел пример, что Венецианская комиссия попросила продлить переходный период для перехода на новую систему обучения.

"Это красная линия. Я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании. Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закону "Об образовании", кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал Кулеба.

Напоследок министр добавил: "Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком. Это фундаментально".