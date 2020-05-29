Условия для двойного гражданства в Украине назвали В МИД

В Украине должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

По его словам, украинская Конституция, в которой прописана эта норма, была принята в 90-х годах и с того времени ситуация в мире изменилась.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что миллион украинцев по разным причинам выехали за границу, но хотели бы оставаться гражданами Украины.

"Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами? Я полностью поддерживаю, что два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти. Второе: безусловно, никакого двойного гражданства с государством агрессором. Можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять", - добавил Кулеба.