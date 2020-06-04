Вводить санкции против работников Международного уголовного суда разрешил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился о введении санкций против представителей Международного уголовного суда (МУС). Это связано с тем, что орган пытался расследовать действия американских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщается, МУС пытались преследовать действия американских военнослужащих в Афганистане без согласия США. Из-за этого Трамп вел экономические санкции и расширил визовые ограничения против должностных лиц этого органа и членов их семей.

"В рамках устойчивого обязательства президента Дональда Трампа защищать американских военных и наш национальный суверенитет, президент ввел экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием или привлечением к ответственности персонала Соединенных Штатов без согласия США", - говорится в сообщении Белого дома.

Распоряжение Трампа появилось еще в марте после того, как МУС начала уголовные расследования против военнослужащих. Тогда госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США вводят визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда, а офис представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке будет закрытым.