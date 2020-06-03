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Политика Сегодня, 12:0237
Компромиссом создание Береговского района считает венгерская партия Украины

Венгерская партия Украины (КМКС) считает компромиссными вариант раздела на районы Закарпатья предложенный Кабинетом министров. В результате раздела из Береговского и Виноградовского районов будет создан один с центром в Берегово.

 

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Конфликтный район: почему на Закарпатье обострился "венгерский вопрос". 

Как отметил замглавы Закарпатского облсовета и депутат от КМКС Йосип Борто, новый район не будет "венгерским", так как общее число венгров в нем будет составлять около 40% населения.

"Это будет не "венгерский район", как об этом говорят, это будет район с центром в Берегово. Сейчас Береговский район - единственный из нынешних 13 районов Закарпатья, в котором венгры составляют большинство населения - 76%. Теперь такого района не будет вообще. И во всех районах Закарпатья, где компактно проживают венгры, их процентный вес после реформы уменьшится", - рассказал Борто.

При этом в КМКС отметили, что просили сохранить район с центром в Берегово, поэтому такой вариант от Кабмина считают компромиссным.

"Наша просьба касалась того, чтобы сохранить район с центром в Берегово, чтобы объединить в нем те ОТГ, в которых венгры составляют большинство. Но чтобы все проживающие на Закарпатье венгры оказались в составе одного района, - это нереально, и мы этого не просили и тем более не требовали. Нынешний вариант от правительства выглядит компромиссным", - сказал он.

Напомним, ранее ряд СМИ распространили информацию, что на Закарпатье будет создан Береговский район якобы в рамках договоренностей между Украиной и Венгрией. Договоренности якобы были достигнуты во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Будапешт. При этом вопрос национальных меньшинств является главной причиной блокировки Венгрией вступления Украины в НАТО.

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Теги: news, новости, Украина, Береговский_район, Борто, 7dniv, 7dnivinfo  
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