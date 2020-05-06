 

Во Францию отправились Ермак и Резников для обсуждения нормандского формата

Политика Сегодня, 13:3642
Во Францию отправились Ермак и Резников для обсуждения нормандского формата

Украинская делегация сегодня, 12 июня, совершит рабочий визит во Францию. В рамках визита планируется встреча с представителем Франции на переговорах советников лидеров стран-участниц нормандского формата Эммануэлем Бонном.

 

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

Отмечается, что возглавляет украинскую делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в ее состав вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр культуры Александр Ткаченко, заместитель главы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

"Запланирована… встреча с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, представляющий Францию ​​на переговорах советников лидеров стран - участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Визит украинской делегации во Францию продлится один день.

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