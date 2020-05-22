Порошенко предлагает Зеленскому объединиться и плечом в плечо бороться с их врагами

Экс-глава государства Украины, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко отреагировал на интервью нынешнего президента Владимира Зеленского, в котором тот рассказал о встречах с ним после выборов.

Соответствующее видео появилось на телеканале "Прямый", видео обнародовано в Youtube.

"Я хочу обратиться к власти. Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь", - сказал Порошенко.

Кроме того, он добавил, что команда пятого президента Украины всегда готова "подставить плечо", чтоб помочь Зеленскому.

"Наоборот, если трудно - наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг - агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг - те, кто пришли и убивают украинский. Поверьте, это и ваши враги", - подытожил экс-глава государства.

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