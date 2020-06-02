В ближайшие недели планируется встреча советников "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонной. Во время встречи они обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также во время встречи стороны подробно обсудили ход минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

Ермак также рассказал об усилиях Украины по интенсификации минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышение ее статуса.

"Украина делает все возможное для полной имплементации парижских соглашений, открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в нормандской формате. Сегодня усиления нашей координации является очень важным", - заявил он.

Также стороны подробно проговорили состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандской формате, который состоялся в Париже, в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине. При этом они отметили необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров "нормандской четверки".