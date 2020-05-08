Отношения Тбилиси и Киева не испортят высказывания Саакашвили - заявили в МИД Грузии

Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за недавних заявлений грузинского политика Михаила Саакашвили, который является председателем исполнительного комитета Совета реформ Украины.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует издание "Грузия Online" со ссылкой на слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", - сказал Залкалиани.

Так, дипломат заявил, что высказывания Саакашвили были личным мнением человека, который официальным представителем украинских властей не является.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - добавил Залкалиани.