Францию помочь с "черными ящиками" самолета МАУ официально попросил Иран

Правительство Ирана направило официальный запрос в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции. Они просят помочь с расшифровкой "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в январе текущего года под Тегераном.

Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что к расшифровке должны быть допущены представители других причастных к вопросу стран и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, чтобы Иран направил бортовые самописцы дна территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франция может обеспечить такую ​​возможность", - сообщил представитель Ирана в ИКАО Фархад Парвареш.

Французская сторона пока не получила официальный запрос и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

Напомним, в январе вблизи Тегерана разбился самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту самолета находились 176 пассажиров и девять членов экипажа. Предварительно, самолет был поражен двумя ракетами, которые выпустили иранские военные.