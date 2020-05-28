Причастность к взятке руководителю САП отрицает Burisma Group

Burisma Group отрицает какую-либо причастность к бывшему высокопоставленному лицу предыдущей власти, который предлагал неправомерную выгоду главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - заявили в компании.