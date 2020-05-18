"Пристально следить" за делом Порошенко будет Европарламент

Дело пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента.

Об этом говорится в специальном заявлении представителей Европейского парламента.

"Дело бывшего президента Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны этого института", - отметили в заявлении Европарламента.

В частности, заявление подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским союзом Витольд Ващиковский, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Басеску.

"Европейский парламент при многочисленных возможностях выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в своих резолюциях. Эта институция считает Украину частью европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши страны разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы обязались развивать тесные и устойчивые отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основополагающих свобод", - отмечается в заявлении.