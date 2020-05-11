Совещание из-за ситуации с коронавирусом в Украине проводят в Офисе президента

В Офисе президента проводят совещание из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Ранее в Минздраве заявили о возможном ужесточении карантина.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

"Сейчас в Офисе президента проходит совещание, на котором обсуждают ситуацию с коронавирусом в Украине", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, это плановое совещание, которое в будни происходит ранее, в 10 часов утра.

"Там все обсуждается, что касается коронавируса, противодействию распространения, чтобы президент держал все под контролем", - заявил источник.

На совещании присутствовал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Источник подтвердил, что на совещании обсуждается увеличение числа новых случаев коронавируса в Украине.