Дело против Порошенко экс-генсек НАТО назвал "политической местью"

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что обвинения, которые были выдвинуты пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки выборочного правосудия и политического преследования.

Об этом Расмуссен написал на своей странице в Twitter.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - пишет Расмуссен.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерегла президента Владимира Зеленского от политических преследований Петра Порошенко.

Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Дерджепу США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, а также депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.