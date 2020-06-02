За что предлагали взятку Холодницкому

Два украинских антикоррупционных органа - САП и НАБУ пытались подкупить рекордной взяткой в истории Украины в размере 6 млн долларов, чтобы закрыть уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр экологии правительства Азарова Николай Злочевский.

Он собирался вернуться в Украину к своему дню рождения. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

В пятницу, 12 июня, в САП сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали дачу взятки руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Взятку предлагали при посредничестве "правой руки" бывшего министра. Помощником оказался чиновник управления Государственной фискальной службы в Киеве.

В САП, не называя имен, уточнили, что деньги предлагали за закрытие уголовного дела, в котором экс-министр фигурирует как подозреваемый. Речь идет о растрате/присвоения имущества в особо больших размерах и отмывания доходов.

Кому и сколько предлагали

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средств стабилизационного кредита Нацбанка, выданного "Реал Банку". Этот банк контролировал беглый олигарх Сергей Курченко.

Само дело было зарегистрировано недавно - 3 июня. Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что со взяткой торопились, чтобы обеспечить возвращение в Украину Злочевского к его дню рождения 14 июня.

Холодницкий продемонстрировал имитационное постановление о закрытии указанного дела. По его словам, 4 листа постановления были оценены в 5 миллионов долларов. Еще один миллион долларов должны были получить посредники. В эквиваленте эта сумма равняется 165 миллионам гривен.

Кого задержали

Во время дачи взятки задержали три человека: первого замглавы налоговой службы в Киеве и двоих доверенных лиц Злочевского, которые сейчас работают адвокатами. Действующему чиновнику уже объявили о подозрении.

По словам Сытника, к указанному преступлению также могут быть причастны работники Генеральной прокуратуры. По данным следствия, они действовали в интересах задержанных и сообщали им о том, что в Реестре досудебных решений действительно зафиксировано закрытие уголовного дела.

Глава САП, в свою очередь, рассказал, что во время передачи взятки в Офисе генпрокурора один из сотрудников, занимавших административную должность, с помощью флешки мониторил ЕРДР с тем, чтобы указанное постановление действительно было внесено в Реестр.