Злочевский ответил на обвинения по делу взятки Холодницкому

Экс-министр экологии правительства Азарова и президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого о причастности к взятке в 6 млн долларов.

По его словам, ни он, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он также утверждает, что ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.

В Burisma Group добавили, что любое упоминание о компании и ее собственнике в этом деле расцениваются ими как провокация.