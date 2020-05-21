Причастность сотрудника к взятке Холодницкому расследует офис генпрокурора

Офис генерального прокурора начал внутреннее расследование из-за незаконного вмешательства сотрудников в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас устанавливается круг причастных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Предварительно, работник ОГПУ незаконно осуществил вход в реестр, чтобы проверить информацию о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра правительства Азарова Николая Злочевского. Дело должны были закрыть за взятку.

В случае подтверждения информации, виновников могут отстранить от занимаемых должностей и привлечь к ответственности.