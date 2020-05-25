 

Как лидер "Голоса" сложил мандат и похоронил партию

Политика Сегодня, 11:0335
Как лидер "Голоса" сложил мандат и похоронил партию

Неформальный лидер партии “Голос” и музыкант Святослав Вакарчук объявил, что слагает депутатские полномочия. Эксперты “Страны” уверены, что это фактический конец политсилы, завязанной на нем.

Хотя тем самым освобождается ниша для проектов со схожей идеологией, но уже с другими фронтменами.

Подробности - в материале “Страны”.

Миссия выполнена

То, что давно предсказывалось, свершилось. Вакарчук решил отказаться от депутатского мандата, причем сделал это уже во второй раз в жизни. Он ушел досрочно из парламента шестого созыва, будучи депутатом от блока “Наша Украина - Народная самооборона”. Тогда в депутатском статусе певец пробыл  чуть более года. 

Забавно, что в первый раз Вакарчук объявил о своем решении 11 сентября 2008-го (официально его депутатские полномочия были прекращены 16 декабря того же года). А теперь заявление было сделано сегодня, 11 июня. Учитывая, что присягу Вакарчук в Раде девятого созыва принял 29 августа минувшего года, проработает он в парламенте, вероятно, еще меньший срок.

Причин своего ухода Вакарчук публично назвал несколько. Во-первых, выполнено-де то, ради чего он вернулся в политику летом прошлого года. “Моя основная цель (была - Ред.) - это привести в парламент новых, профессиональных, порядочных, патриотических людей. Меня не интересуют должности, не интересует политическая карьера,...власть. Я хочу перемен в стране... Я считаю, что по большому счету это задача осуществилась. Фракция “Голоса” хоть и небольшая, но очень влиятельна в парламенте… Эта фракция уже не раз спасала украинскую политику от стратегических ошибок и будет это делать еще не раз”, - заявил Вакарчук на брифинге возле Рады.

Партию же певец еще раньше передал коллеге во фракции Кире Рудык: за судьбу “Голоса”, дескать, он спокоен, тем более что из политсилы он якобы не уходит.

Во-вторых, сам музыкант пожаловался на издержки политической публичности. По словам Вакарчука, последние три года его пытаются всячески дискредитировать, обливая “информационным дерьмом”.

В хоре своих недоброжелателей он разглядел “врагов независимости Украины”, “коррупционеров”, которые хотели бы затащить его в свои ряды, и неких “товарищей”, которые не могут простить ему, что “Голос” забрал у них монополию на звание самых больших патриотов Украины (очевидный намек на команду Петра Порошенко). И хотя Вакарчук утверждает, что на него нападки не действует, он все же сделал на них акцент.

Уйдя из Рады, он намерен заняться неким образовательным проектом.

Дело было зимой

Предрекать уход Вакарчука из парламента стали сразу после того, как он в марте покинул пост председателя партии “Голос”. Его заменила коллега во фракции Кира Рудык. Певца же стали именовать лидером партии (хотя такой должности в иерархии “Голоса” нет). 

Собеседник издания, близкий к “Голосу”, утверждает, что уход Вакарчука из Рады обсуждался в узком кругу еще этой зимой. Сам он услышал об этом в конце января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в честь которого влиятельный бизнесмен Виктор Пинчук (считается одним из покровителей Вакарчука) организовывает “Украинский завтрак”. К слову, речь тогда шла и о смене руководства фракции “Голоса”. Ее председателем с первых дней партии в парламенте был экс-журналист Сергей Рахманин. “Обратите, однако, внимание, что в последнее время в заседаниях согласительного совета Рады от “Голоса” участвует его заместитель Ярослав Железняк. Это неспроста”, - говорит источник.

Сам Железняк в комментарии “Стране” опроверг предположение о своей рокировке с Рахманиным. “Я, как его заместитель, всячески помогаю фракции, в том числе заменяю Сергея на согласительном совете. Вопрос смены главы фракции пока не является актуальным”, - сообщил депутат Железняк.

Вакарчук, по словам источника, близкого к “Голосу”, “просто разочаровался, устал”. 

“Об этом давно было известно. Наибольшим разочарованием с момента его возвращения в политику были результаты “Голоса” на парламентских выборах, который еле-еле преодолел 5% барьер. С этого, можно сказать, все и началось. Далее неудачный выбор линии поведения в парламенте - и не оппозиция, и не коалиция. Время показало, что это проигрышная тактика. Нельзя быть наполовину беременной. В одних вопросах поддерживаю власть, а в других - нет. Избиратель “Голоса” этого не понял. Падение рейтингов стало если не последней каплей, то холодным душем для политика Вакарчука”, - говорит источник, близкий к “Голосу”.

Вакарчука даже не остановило то, что он с отказом от мандата повторяется, хотя эта тема, как говорят источники, специально обсуждалась во время выборов.

“Вопрос, серьезно ли Слава пришел в политику в этот раз, задавался в избирательном штабе неоднократно. И нам говорили, что повторения не будет, мы играем вдолгую. Его об этом тоже спрашивали. И нате вам”, - говорит со смехом один из бывших кандидатов от партии по мажоритарным округам “Стране”. 

Несмотря на все заверения Вакарчука, во фракции к его решению, похоже, неоднозначное отношение. На это намекает, во всяком случае, в своем посте народный депутат Соломия Бобровская, хотя в целом настроение демонстрирует бодрое.

“Вы можете относиться по-разному к решению лидера партии “Голос” Святослава Вакарчука. Как и мы. Но есть одно “но”. От этого не изменятся наши “красные линии” - мои уж точно. Не уменьшится запал работать, отстаивать и бороться, чтобы наша страна существовала. И приоритеты не изменятся. И ответственность не исчезнет. Впереди еще много работы на страну”, - отметила она.

Дно близко

Перспективы партии, однако, вырисовываются печальные. Избирательный барьер на местных выборах - 5% в любой области. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, общий уровень поддержки “Голоса” в конце мая - начале июня составил только 2,3% (3,8% среди определившихся респондентов). Конкретно на западе страны - электоральной базе партии - ее рейтинг 3,7% (6.1% среди тех участников опроса, кто определился с выбором). Персональный рейтинг Вакарчука - 2,1% (3%). 

"Партию без него будут считать обезглавленной при формальном председателе Рудык. “Голос” был завязан на Вакарчуке. Название же под него, певца, подобрали. Он был явным фронтменом, хотя и пропагандировал партийное равноправие. Даже с ним партии пришлось бы непросто в местную кампанию, а без него шансы ее на попадание в советы очень низкие”, - рассуждает политолог Вадим Карасев. 

“Рудык будет сложно. Она успешный бизнесмен, но успешные методы в бизнесе не всегда успешно приживаются в политике”, - соглашается собеседник издания, близкий к “Голосу”. - Партия теперь не знает, куда двигаться. Во всех регионах рейтинги упали. Как убеждать избирателя проголосовать за партию, от которой отказался по сути лидер?”.

Что ситуация сложная, говорит другой источник, вхожий в избирательный штаб “Голоса”. По его словам, входить в местную кампанию в Киеве хотели рекламой партии с Вакарчуком. Более того, заказали плакаты для билбордов, а теперь непонятно, что с ними делать. “На этом политпроекте можно поставить крест”, - спрогнозировал он “Стране”.

Это мнение разделяет и политолог Руслан Бортник, говоря, что “политического будущего у “Голоса” нет”.

В то же время, экс-нардеп Сергей Лещенко перспективы партии все еще видит.

Он написал в своем телеграм-канале, что Вакарчук якобы ушел из-за конфликта с депутатами, не желая подписываться под проектом постановления об отставке Авакова. Также он прогнозирует присоединение к ней нескольких "знаковых лиц". 

Король умер - да здравствует король

По мнению экспертов, избиратели “Голоса” будут перетекать, прежде всего, к идеологически близкой “Евросолидарности” Петра Порошенко, а также региональным политпроектам, которые сейчас возрождаются или создаются в том числе в западных областях.

Но важно, что сама фракция “Голоса” состоит из выходцев из либеральных кругов, связанных с Западом, а конкретнее - с демократической частью американского истеблишмента, за что недоброжелатели их относят к так называемым “соросятам” (от имени американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса). В политтусовке Вакарчук считался одним из лидеров просоросовской группы, но роль вождя ему, как мы видим, не удалась.

“Этому сообществу для политического оформления нужен новый лидер, который, возможно, возглавит новую партию вместо замолкающего “Голоса”. То ли это будет Сенцов (бывший политзаключенный в России, режиссер Олег Сенцов - Ред.), то ли - Стерненко (обвиняющийся в убийстве активист Сергей Стерненко - Ред.), то ли кто-то третий. Пока неясно”, - говорит политолог Бортник.

Но заявляли о желании уйти в активную политику также прозападно настроенные бывший премьер-министр Алексей Гончарук и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Уход Вакарчука может ускорить этот поиск, а местные выборы - это удобный повод для выхода на свет.

Также не исключен тот вариант, о котором говорил Сергей Лещенко - когда в партию "Голос" входят новые лидеры в лице тех же Сенцова, Гончарука или Рябошапки. И продолжают развивать проект под тем же брендом. Но источник близкий к "Голосу" такой вариант оценивает скептически. "Нужно делать замеры - останется ли хоть какой-то рейтинг у партии после ухода Вакарчука. Или же лучше запускать новый проект с новыми лидерами. По логике, более правильный второй вариант. Но нужно просчитать", - говорит источник.

Политолог Карасев говорит, что стать костяком новой праволиберальной партии претендует часть фракции “Слуги народа” (СН), именующая себя “демократической платформой”. “Как часть пропрезидентской фракции они постоянно в поле зрения телеканалов и других СМИ, входят в число спикеров. По сути, внутри фракции сейчас вызревает протопартия, которая формализуется, как только у президента Зеленского начнет заваливаться рейтинг”, - говорит эксперт.

При этом он сомневается, что условно "соросовский" политпроект получит успех. “Идея внешнего управления дискредитирована. Эпоха меняется, а с ней и повестка дня - протесты по всему миру, эпидемия коронавируса. Привычная прозападно-либеральная модель управления в таких условиях не работает. А, значит, ориентированные на нее проекты не взлетят”, - резюмирует эксперт.

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Теги: news, новости, Украина, Вакарчук, Голос, 7dniv, 7dnivinfo  
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