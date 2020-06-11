Южной Корее военными действиями угрожает cестра Ким Чен Ына

Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чен пригрозила Южной Корее военными действиями со стороны армии КНДР.

Об этом сообщает Deutsche welle.

"Осуществляя свою власть, санкционированную верховным лидером, нашей партией и государством, я дала указание отделу, отвечающему за дела с врагом, решительно выполнить следующее действие. Наша армия тоже определит что-то для того, чтобы успокоить негодование нашего народа и, конечно, выполнит это", - сказала сестра Ким Чен Ына, не предоставив подробностей, о каких именно мерах идет речь.

Вместе с тем, она подтвердила намерение закрыть отдел связей с Сеулом городе в Кесонге, назвав Южную Корею "врагом".

Заявление Ким Йо Чен было озвучено через несколько часов после того, как другой северокорейский чиновник заявил о необходимости прекращения Сеулом разговоров о сокращении Пхеньяном своего ядерного арсенала. Представитель МИД заявил, что Северная Корея продолжит наращивать свой военный потенциал в ответ на предполагаемую угрозу со стороны США.

В последние месяцы влияние Ким Йо Чен растет на фоне слухов о проблемах со здоровьем ее брата. Помимо того, что ее считают самой влиятельной женщиной в КНДР, недавно государственные СМИ подтвердили, что Ким Йо Чон взяла на себя ответственность за связи с Южной Кореей.

На прошлой неделе сестра северокорейского лидера Ким Йо Чен пригрозила закрыть офис в Кесонге и разорвать ключевой военный договор между Пхеньяном и Сеулом, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять в КНДР листовки с критикой политики Пхеньяна. Указанный пакт включает военное соглашение о сокращении обычных военных угроз между двумя странами и создании пограничных буферных зон. Ким Йо Чен сказала, что пакт "вряд ли имеет какую-либо ценность".

В конце концов Северная Корея выполнила озвученную сестрой Ким Чен Ына угрозу и заявила о разрыве всех государственных связей с Южной Кореей.