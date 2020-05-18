Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине - заявил Помпео

Российская Федерация должна прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть полуостров Украине.

Вашингтон также призывает Москву освободить политзаключенных украинцев.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепа в Facebook.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым - это Украина", - заявил Помпео.

Отметим, заявление Помпео прозвучало на фоне того, что Европейский союз готовится продлить так называемый "крымский пакет" санкции против России.