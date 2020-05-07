Первого замглавы налоговой Киева отстранили

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей.
Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.
Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.
"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.
Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.
Так же напомним что Первого фигуранта по делу взятки Холодницкому взяли под стражу и назначили залог
Больше новостей читайте на сайте - 7dniv.info