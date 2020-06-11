Международную ответственность за катастрофу МАУ Иран на себя не взял

Несмотря на факт сбития пассажирского самолета авиакомпании МАУ иранской ракетой, Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.

Иран доказывает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

При этом, по словам заместителя главы МИД, Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

"Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии", - заявил Енин.