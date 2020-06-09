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Политика Сегодня, 06:0037
До сих пор Кабмин дорабатывает программу правительства

Работа над программой Кабмина продолжается.

 

Сейчас в документе есть несколько десятков страниц.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24". 

По его словам, документ структурирован по каждому министерству.

"Фактически мы объединили часть, которая дает некоторые определенные указатели, а также в том числе учитывает то, что было в программе президента Зеленского, политической партии "Слуга народа", в указах президента Зеленского, которые издавались в течение его деятельности", - рассказал он.

Немчинов рассказал, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Рады.

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Теги: news, новости, Украина, Программа, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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