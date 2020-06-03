Когда определятся с кандидатами на местных выборах рассказали в "Слуге народа"

Партия "Слуга народа" планирует согласовать кандидатов для участия в местных выборах до середины августа.

А до конца июня будут определены претенденты на должности мэров в большинстве областных центров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вышли на поле: как партии Рады готовятся к местным выборам".

По словам главы партии Александра Корниенко, в "Слуге народа" намерены завершить подготовку к выборам еще до официального старта кампании.

"Сейчас мы все, включая наши штабы, ведем очень интенсивную подготовку, чтобы потом, когда начнется кампания, мы смогли заняться агитацией, в соответствии с законом, и другими юридическими и процедурными вопросами. Это и формирование избирательных фондов, и участковых комиссий, и само выдвижение", - сказал в комментарии "РБК-Украина" Корниенко.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.