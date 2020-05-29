На деревню в Ираке напали боевики ИГИЛ, есть погибшие

На востоке Ирака боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) напали на деревню в провинции Дияла.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате нападения.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Известно, что ранения получили еще шесть человек. Участие в бою против ИГИЛ взяла также местная полиция. Население помогало правоохранителям отражать атаку.

Однако без потерь не обошлось - во время перестрелки погибли двое полицейских и шестеро гражданских. Еще шесть местных жителей были ранены. Информации о жертвах со стороны нападавших пока нет.