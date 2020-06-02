Зеленский попросил Трюдо ускорить процесс безвиза с Канадой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В ходе разговоре Зеленский попросил Трюдо ускорить работу по достижению договоренностей о безвизе между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Президент отметил необходимость определить временные рамки начала диалога о безвизе.

"Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - сообщил Зеленский.

В ответ премьер Канады Трюдо заявил, что сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.