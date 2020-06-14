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Политика Сегодня, 10:0663
Кризис из-за кадровой политики назревает в Министерстве образования

Украинская система образования оказалась не готовой к карантину, вызванного пандемией коронавируса.

 

Также профильная среда выражает обеспокоенность по поводу недостаточного уровня сотрудничества Министерства образования и науки с образовательным сектором, и поприветствовала предстоящую смену руководства ведомства.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "В поисках министра: куда кадровый тупик придет реформу образования". 

По словам президента, столь долгая задержка с назначением министра связана с отсутствием кадров. Однако, по мнению основателя лицея "Гранд" Владимира Спиваковского, проблема в том, что во власти просто не знают, что министру вменить в обязанность. А в ситуации, когда полноценного руководства в ведомстве и подавно нет – министерство то и дело попадает в неоднозначные ситуации.

В частности, среди действий министерства, которые больше всего вызывают недовольство: видимость работы по адаптации учебного процесса в карантин вместо реальных действий; медлительность в разработке рекомендаций; провальная коммуникация с представителями учебных заведений и некомпетентность по многим профильным вопросам, а также акцент на исследованиях вместо реализации более практичных вещей.

"Карантин ввели 12 марта, рекомендации разослали 14 мая. В условиях молчания министерства мы сами находили варианты дистанционного обучения. Думаю, что так поступило большинство учебных заведений. Эти рекомендации - просто создание видимости работы", - считает профессор одного из ведущих вузов Киева.

Также представители высших учебных заведений раскритиковали действия заместителя министра образования Егора Стадного, который ранее во время онлайн пресс-конференции не нашел ответы на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов.

Помимо этого, Стадного причисляют к команде бывшего министра образования Сергея Квита, который с февраля 2019 года является главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования.

Напомним, до прихода в Министерства Егор Стадный работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

В публикации также отмечается, что Квит предпринимает попытки реализовать планы по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования и охоте за научным плагиатом. В результате тысячи выпускников высших учебных заведений могут начать обращаться с исками к Министерству образованию и науки за нарушение их прав на получение дипломов.

"В связи с деятельностью агентства ранее уже был скандальные инциденты, в частности, когда НАОКВО предложило исключить директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Ризуна из членов отраслевого экспертного совета. Причиной стали его якобы "мотивированная безынициативность" в вопросе борьбы с плагиатом и "попытки смягчить обстоятельства снятия плагиатных диссертаций", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что Ризун в интервью "Левому берегу" подобные действия агентства назвал административным давлением и даже заподозрил Квита в коррупции, призвав "не имитировать за государственные средства принципиальность и справедливость". На поддержку Ризуна также выступила значительная часть университетского сообщества.

Обеспокоенность вызывает и еще одно нововведение, которое могу реализовать в министерства, также не без участия НАОКВО. В частности, речь идет о лишении ученых степеней "плагиаторов диссертаций". Спорность решения связана с тем, что процедура не детализирована в законе, что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на аттестационную коллегию Минобразования. После отставки министра Новосад самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный. Учитывая все вышеизложенное, Квита и Стадного тяжело не заподозрить в конфликте интересов, говорится в публикации.

Кроме того, драйвером этого процесса в Верховной раде выступала народный депутат от фракции "Голоса" Инна Совсун, создавшая с Квитом и Стадным грантовый центр CEDOS. Помимо всего прочего, CEDOS также готовит аналитику для Министерства финансов относительно стоимости высшего образования. Традиционно для подобной аналитики использовалась всеобъемлющая информации, которой располагают госорганы. В частности отчеты подведомственных Минфину бюджетных учреждений, таких как вузы, школы, райфинотделы, подразделения Госстата и Госказначейства, а так же министерств и ведомств.

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Теги: news, новости, Украина, МОН, кадровая, политика, 7dniv, 7dnivinfo  
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