 

Закон для поддержки культуры на время карантина окончательно одобрила Рада

Политика Сегодня, 12:210
Закон для поддержки культуры на время карантина окончательно одобрила Рада

Верховная рада окончательно одобрила законопроект №3377 по поводу государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса.

 

Закон принят во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина

За него проголосовали 343 нардепа.

Ранее в профильном комитете обращали внимание, что ожидаемые потери дохода в культурной индустрии и туризме за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8-8,7 миллиарда гривен.

Документ предлагает:

  • снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;
  • на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;
  • предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";
  • на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.
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