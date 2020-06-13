Закон о референдуме и сократила сроки его рассмотрения внесла в повестку Рада

Верховная рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме.
Нардепы поддержали решение сократить сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За сокращение сроков проголосовали 242 парламентария.
Законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" смогут рассмотреть в сессионном зале после получения решения профильного комитета.
Отметим, закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- решение вопроса общегосударственного значения;
- изменение территории Украины;
- потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.
Ключевой же новацией законопроекта является введение электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.