Закон о референдуме и сократила сроки его рассмотрения внесла в повестку Рада

Кто бы что ни говорил, а хорошая шуба просто незаменима для нашего климата. Ни одно синтетическое пальто или куртка не сравнится с уютом, красотой и практичностью натурального меха. В самый морозный и ветреный зимний день вы будете надежно укрыты от стужи.

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