Процедура признания лицом без гражданства появилась в Украине

В Украине отныне будет действовать процедура признания лицом без гражданства.

Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2335.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 331 нардеп.

Эта процедура даст возможность таким лицам законно находиться на территории Украины. Они смогут получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания в Украине - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Согласно закону, при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет можно получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Кроме того, лицам, которые обратились с заявлением о признании лицом без гражданства, предоставили право на бесплатную вторичную правовую помощь. Их также освобождают от уплаты судебного сбора и авансового взноса по исполнению судебных решений, которые касаются обжалования решений о признании лицом без гражданства.