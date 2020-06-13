 

Закон об игорном бизнесе уже в четверг может принять Рада

Политика Сегодня, 14:0650
Закон об игорном бизнесе уже в четверг может принять Рада

Верховная рада в четверг, 18 июня, рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении и может принять по нему решение.

 

Нардепам придется рассматривать все поправки к нему.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики журнал Ярослав Железняк, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, проект готов к рассмотрению в зале на этой неделе.

"Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование", - заявил Железняк.

Он также добавил, что нардепам придется рассматривать все поправки к нему.

"Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам", - пояснил парламентарий.

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