Новый государственный орган появится в Украине

В Украине появится единый орган интеллектуальной собственности.
Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2255.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 245 парламентариев.
Закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.
А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.
При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.